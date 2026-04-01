Грузовик с людьми провалился под лед в Амурской области

По данным ведомства, инцидент произошёл во время движения машины по Зейскому водохранилищу из посёлка Берегового в сторону посёлка Хвойного.

«Предварительно, в грузовике находились три человека, их местонахождение устанавливается», - сказано в сообщении.

Отмечается, что следом за грузовым автомобилем в том же месте под лёд провалился погрузчик, водитель которого успел эвакуироваться из кабины. В МЧС добавили, что в обоих случаях был нарушен запрет на выезд техники на лёд вне переправ.

Ранее в Иркутской области на озере Байкал под лёд провалился автомобиль УАЗ «Буханка», погибли водитель и семь туристов из Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

