Грузовик с людьми провалился под лед в Амурской области
Грузовик с людьми провалился под лёд в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл во время движения машины по Зейскому водохранилищу из посёлка Берегового в сторону посёлка Хвойного.
«Предварительно, в грузовике находились три человека, их местонахождение устанавливается», - сказано в сообщении.
Отмечается, что следом за грузовым автомобилем в том же месте под лёд провалился погрузчик, водитель которого успел эвакуироваться из кабины. В МЧС добавили, что в обоих случаях был нарушен запрет на выезд техники на лёд вне переправ.
Ранее в Иркутской области на озере Байкал под лёд провалился автомобиль УАЗ «Буханка», погибли водитель и семь туристов из Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
