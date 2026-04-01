Владельцы хомяка, выброшенного на помойку в Мытищах, должны быть оштрафованы, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Ранее жители подмосковных Мытищ обнаружили на площадке возле мусорных контейнеров клетку с хомяком, в которой также находились еда и поилка. Бурматов подтвердил, что это можно рассматривать, как жестокое обращение с животными.