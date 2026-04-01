«Это не перчатки!»: Как накажут хозяев выброшенного в Мытищах хомяка
Хомяка обрекли на верную гибель, при этом его хозяева могут отделаться 30-тысячным штрафом, если они не пытались издеваться над грызуном и вести живодерские стримы, сказал в эфире НСН Владимир Бурматов.
Владельцы хомяка, выброшенного на помойку в Мытищах, должны быть оштрафованы, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Ранее жители подмосковных Мытищ обнаружили на площадке возле мусорных контейнеров клетку с хомяком, в которой также находились еда и поилка. Бурматов подтвердил, что это можно рассматривать, как жестокое обращение с животными.
«В законе нет различий – большое животное или маленькое, там не написано: кошка, собака, тритон или хомяк. Если его обрекли на верную гибель, это в любом случае попадает под статью, только вопрос, как это будет квалифицировано: административная ответственность или уголовная? Под действие одного из кодексов это попадает на 100%. Это ведь не старые перчатки, которые можно выкинуть на помойку. У нас прямо в законе прописано, что животные — это существа, которые испытывают боль и страдания, за причинение которых предусмотрена ответственность. Если хомяк не погиб, в данном случае, с моей точки зрения, это КОАП и штраф в размере 30 тысяч рублей, потому что у нас по закону вообще запрещено выкидывать животных», - пояснил депутат.
По его словам, на наказание могут повлиять мотивы бывших хозяев несчастного грызуна.
«Я вижу тут избавление от питомца и жестокое обращение, а то, что его в клетке выкинули – это просто безобразие. Здесь все будет зависеть от того, каковы были обстоятельства произошедшего и какую цель преследовал это человек? Просто избавление от питомца - это одна история, если он хотел над ним поиздеваться и решил его убить - это другая история. Если же он, не дай Бог, об этом еще писал в соцсетях и делал какие-нибудь трансляции или живодерские стримы - это третья история. В КОАП за жестокое обращение с животными установлены штрафы до 100 тысяч рублей, если животное удалось спасти. Если животное погибло, может быть судимость и уголовная ответственность от условного срока до трех лет лишения свободы», - заключил собеседник НСН, предложив нашедшим хомяка написать заявление в полицию.
В феврале 2025 года неадекватный житель Санкт-Петербурга сбросил с обрыва смотровой площадки «Ласточкиного Гнезда» в Крыму кошку Мусю, которой удалось выжить, напоминает «Радиоточка НСН».
