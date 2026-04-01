После ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» пропали девять человек

В пресс-службе холдинга «СИБУР» рассказали, что в числе пропавших - сотрудники подрядных организации.

«Все усилия... направлены на их поиск и спасение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с семьями сотрудников, чья судьба пока остаётся неизвестной, на постоянной связи находятся специалисты кадровой службы предприятия и корпоративные психологи.

Взрыв, а затем пожар, произошли на предприятии «Нижнекамскнефтехим» 31 марта. Известно о трёх погибших и более 70 пострадавших. В Нижнекамском муниципальном районе объявили трёхдневный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

