После ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» пропали девять человек
После ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстате девять человек до сих пор не вышли на связь. Об этом пишет RT.
В пресс-службе холдинга «СИБУР» рассказали, что в числе пропавших - сотрудники подрядных организации.
«Все усилия... направлены на их поиск и спасение», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с семьями сотрудников, чья судьба пока остаётся неизвестной, на постоянной связи находятся специалисты кадровой службы предприятия и корпоративные психологи.
Взрыв, а затем пожар, произошли на предприятии «Нижнекамскнефтехим» 31 марта. Известно о трёх погибших и более 70 пострадавших. В Нижнекамском муниципальном районе объявили трёхдневный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»