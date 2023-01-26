Песков: Зеленский сам перестал быть возможным оппонентом для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский перестал быть возможным оппонентом для президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский заявил, что ему «неинтересно встречаться, разговаривать» с российским коллегой, добавив, что после начала спецоперации Путин стал для него «никем».

Комментируя заявления украинского президента, Песков указал, что Зеленский «сам давно перестал быть возможным оппонентом» для Путина.

«Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом ... Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Песков заявил об отсутствии перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

