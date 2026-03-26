Песков: Заявления Зеленского о конфликте противоречат стремлению к миру

Он указал, что слова украинского лидера о том, что Верховной раде следует быть готовой к работе в условиях ещё трёх лет боевых действий, «не соотносимы» с его же заявлениями о желании заключить мирный договор.

«Но я думаю, лучше обращаться в Верховную раду, чтобы получить комментарий на этот счёт, а не к нам», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Киев, вместо «открытия дороги для дальнейшего мирного процесса», продолжает «тщетное сопротивление», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

