Песков: Заявления Зеленского о конфликте противоречат стремлению к миру
Заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно конфликта не соотносятся с его же утверждениями о стремлении к миру. Как пишет RT, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что слова украинского лидера о том, что Верховной раде следует быть готовой к работе в условиях ещё трёх лет боевых действий, «не соотносимы» с его же заявлениями о желании заключить мирный договор.
«Но я думаю, лучше обращаться в Верховную раду, чтобы получить комментарий на этот счёт, а не к нам», — добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Киев, вместо «открытия дороги для дальнейшего мирного процесса», продолжает «тщетное сопротивление», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
