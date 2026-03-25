Трамп: США добиваются встречи Путина и Зеленского для сделки
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта.
Президент США сказал, что добивается встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского для заключения соглашения. Трамп хочет, что бы его коллеги «сели за стол переговоров и заключили сделку».
Так Трамп отреагировал на вопрос о том, чего бы он хотел добиться до промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос выборов на Украине по-прежнему актуален, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: По искам Генпрокуратуры арестованы многомиллионные активы двух судей
- Трамп: США добиваются встречи Путина и Зеленского для сделки
- Увольняющихся из-за низких зарплат полицейских предложили отправлять на СВО
- ФСБ провела «социальный эксперимент», предложив россиянам за деньги совершить диверсии
- СМИ: Команда Трампа добивается быстрого соглашения с Ираном
- СМИ опубликовали план США по Ирану из 15 пунктов
- СМИ: У россиян стали отбирать дачные участки
- Зеленский призвал Раду готовиться еще к трем годам боёв
- Кравцов: Обсуждается запрет на телефоны детям до определенного возраста
- Песков оставил без комментариев сообщения об ударах по судам РФ в Каспийском море