Чиновников предупредили об опасности потери работы из-за ИИ
Использование ИИ в госуправлении повысит эффективность, но не вытеснит чиновников с их рабочих мест, сказал НСН Александр Жадан.
О полной замене чиновников на искусственный интеллект (ИИ) пока говорить рано, однако сейчас под ударом те госслужащие, которые совсем не умеют пользоваться нейросетями, сказал НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
По словам вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, искусственный интеллект сейчас незаменим в государственном управлении. В беседе с «Вестями» чиновник отметил, что ИИ — как «еще один внештатный сотрудник», при этом способный работать непрерывно. Жадан отметил, что использование ИИ в госуправлении повысит эффективность.
«В данном случае можно говорить о повышении эффективности, а не о полной замене чиновников. Здесь большую роль играет правовой статус, потому что все еще человек выступает субъектом, который принимает решения и несет ответственность. В данном случае можно заменить тех чиновников, которые нейросетями не пользуются вовсе на тех, кто умеет обращаться с ИИ. Сегодня нейросетям, думаю, можно доверить персонализацию данных — когда человек может получить информацию, адаптированную под каждого. Нейросети умеют предоставлять нормальное объяснение витиеватых задач», — сказал собеседник НСН.
Технические специалисты, работающие с искусственным интеллектом (ИИ), могут получать от 350 тысяч рублей в месяц, в то время как промпт-инженеры, обучающие нейросети, зарабатывают куда меньше, сказала ранее НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Горячие новости
- Ошибки нейросетей оправдали непониманием контекста
- Военэксперт Сивков рассказал, когда Россия полностью разгромит ВСУ
- Трамп заявил, что Киев пытался вмешаться в президентские выборы в США
- Частники не спасут: Когда туристам хватит отелей на российских курортах
- МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
- Режиссер Бояков поддержал идею о литературной премии «мирового большинства»
- «На всякий случай»: Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат
- Путин объяснил незаконность санкций против России
- Чиновников предупредили об опасности потери работы из-за ИИ
- Адам Кадыров впервые выступил публично после слухов о ДТП