Минфин: Новые правила не коснутся переводов между физлицами

Новые правила переводов, которые вступят в силу с 1 апреля, не коснутся операций между физлицами. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

СМИ: ФНС получит доступ к банковским переводам россиян

В ведомстве указали, что речь идёт о регулировании правила заполнения реквизитов исключительно для платежей на казначейские счета.

Кроме того, новые правила касаются переводов в бюджетную систему РФ, то есть налогов, сборов, штрафов и т.д.

«Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагивает», - подчеркнули в министерстве.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что гражданам не грозит наказание за получение СБП-перевода с подозрительным комментарием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
