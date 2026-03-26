Минфин: Новые правила не коснутся переводов между физлицами
Новые правила переводов, которые вступят в силу с 1 апреля, не коснутся операций между физлицами. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.
В ведомстве указали, что речь идёт о регулировании правила заполнения реквизитов исключительно для платежей на казначейские счета.
Кроме того, новые правила касаются переводов в бюджетную систему РФ, то есть налогов, сборов, штрафов и т.д.
«Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагивает», - подчеркнули в министерстве.
Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что гражданам не грозит наказание за получение СБП-перевода с подозрительным комментарием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
