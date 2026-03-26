МВД предложило брать плату с банков и операторов связи, а также других организаций за предоставление информации о гражданах из баз данных полиции, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Предполагается, что цена предоставления запроса составит 50 рублей, что позволит получить дополнительно 119,6 млрд рублей в год в доход федерального бюджета. Однако Меркачева усомнилась в правильности такой инициативы.

«Это очень странная история. Есть данные, которые могут запрашивать и получать в соответствии с законом, это не должно быть платным. Есть данные, которые не предоставляются ни при каких запросах. Например, информация о медицинском состоянии. Банк не может запросить в больнице, есть ли у человека онкология, прежде чем принять решение о выдаче ему кредита. Это незаконно. Если начнут торговать данными, непонятно, каким образом они откажут каким-то банкам, если те не предоставили оплату, в информации, которая должна быть доступна. Это не должно быть предметом торга, персональные данные – то, что защищено государством, законом. Должно быть четко регламентировано - в каких случаях данные предоставляют, в каких не предоставляют. Не в коей мере это не должно быть за деньги», - сказала она.

Согласно проекту постановления, в МВД на платной основе смогут предоставлять банкам данные о сроке действия паспорта гражданина, регистрации по месту жительства и пребывания.

В ноябре 2025 года Госдума приняла законопроект о разрешении платного доступа для организаций к базам МВД с использованием СМЭВ. Инициатива устанавливала, что информация из банков данных МВД о гражданах предоставляется организациям через СМЭВ за плату, порядок и размер которой должно определять правительство, напоминает «Радиоточка НСН».

