Россиянам назвали неочевидные признаки рака
Постоянное чувство переутомления, не связанное с физической нагрузкой, которое не проходит после длительного отдыха, может быть первоначальным признаком онкологического заболевания. Об этом «Ленте.ру» заявил сообщил невролог-нейроортопед, главный врач «Первого Медцентра» Евгений Федулов.
По его словам, к неочевидным признакам рака также можно отнести беспричинное похудение при нормальном аппетите, потливость без повышения температуры, лихорадка без признаков инфекции, затруднения в работе кишечника, частые позывы и боль при мочеиспускании.
Врачь отметил, что насторожиться следует при появлении на коже сыпи и новых родинок, синяки без травм, незаживающие язвы, увеличение лимфатических узлов, кровотечения из носа и десен.
«Диспансеризация направлена как раз на выявление ранних стадий заболевания, когда вовремя начатое лечение способно радикально улучшить состояние пациента и прогноз дальнейшей жизни», — заключил Федулов.
Ранее врач онколог-маммолог Сергей Портной заявил «Радиоточке НСН», что сегодня средний возраст больных раком молочной железы — старше 60 лет.
