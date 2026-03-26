Россиянам назвали неочевидные признаки рака

По его словам, к неочевидным признакам рака также можно отнести беспричинное похудение при нормальном аппетите, потливость без повышения температуры, лихорадка без признаков инфекции, затруднения в работе кишечника, частые позывы и боль при мочеиспускании.

Врачь отметил, что насторожиться следует при появлении на коже сыпи и новых родинок, синяки без травм, незаживающие язвы, увеличение лимфатических узлов, кровотечения из носа и десен.

«Диспансеризация направлена как раз на выявление ранних стадий заболевания, когда вовремя начатое лечение способно радикально улучшить состояние пациента и прогноз дальнейшей жизни», — заключил Федулов.

Ранее врач онколог-маммолог Сергей Портной заявил «Радиоточке НСН», что сегодня средний возраст больных раком молочной железы — старше 60 лет.

