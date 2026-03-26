Адам Кадыров впервые выступил публично после слухов о ДТП

Адам Кадыров впервые выступил публично после слухов о ДТП. Видеозапись в своём Telegram-канале опубликовал его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров опроверг слухи о госпитализации

Он рассказал, что его сын выступил на совещании с командирами силовых подразделений региона.

«Он отметил, что Совбезом республики проводится системная работа по координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности», — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что распространяемые в сети сообщения о ДТП с участием его сына Адама являются фейками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
