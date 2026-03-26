Адам Кадыров впервые выступил публично после слухов о ДТП
Адам Кадыров впервые выступил публично после слухов о ДТП. Видеозапись в своём Telegram-канале опубликовал его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что его сын выступил на совещании с командирами силовых подразделений региона.
«Он отметил, что Совбезом республики проводится системная работа по координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности», — написал глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что распространяемые в сети сообщения о ДТП с участием его сына Адама являются фейками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
