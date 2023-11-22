Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы со стороны России

В Североатлантическом альянсе не видят военной угрозы странам-участницам блока со стороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг объяснил интерес НАТО к закрытию российско-финской границы

По его словам, альянс продолжает следить за происходящим в мире и усилил военное присутствие на своих восточных границах на фоне конфликта вокруг Украины.

Ранее во Франции заявили, что в НАТО поменяли отношение к Зеленскому и уберут его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг

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