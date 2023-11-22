Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы со стороны России

По его словам, альянс продолжает следить за происходящим в мире и усилил военное присутствие на своих восточных границах на фоне конфликта вокруг Украины.

Ранее во Франции заявили, что в НАТО поменяли отношение к Зеленскому и уберут его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

