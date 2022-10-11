Генсек НАТО назвал возможную победу России на Украине поражением альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением альянса, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что подобного развития события допустить нельзя.
В ходе пресс-конференции Столтенберг указал, что НАТО пока не видит признаков намерения России применить ядерное оружие, но продолжает сохранять бдительность.
Он также добавил, что после 17 октября Североатлантический альянс проведёт запланированные ранее учения по ядерному сдерживанию.
Ранее Столтенберг заявил, что «НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ столько, сколько потребуется», сообщает «Свободная пресса».
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