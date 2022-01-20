Песков заявил об угрозе гражданской войны на Украине из-за санкций против России

По его мнению, подобные заявления могут способствовать дестабилизации обстановки.

«Такие заявления могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства идею заново начать гражданскую войну и попытаться силовым методом решить проблему на юго-востоке Ураины», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобных тем, которые будут наложены в случае вторжения России на Украину. Американский лидер предупредил, что в этом случае российские банки не будут иметь возможность проводить операции с долларом США.

