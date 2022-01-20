Новый проект санкций против России представили в США

Текст «Акта о привлечении к ответственности Путина» пока не опубликован, однако в Washigton Post заявили, что в новый чёрный список вошли российские чиновники и силовики, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель ЦИК Элла Памфилова, глава СК РФ Александр Бастрыкин и другие.

По информации издания, в проекте упомянуты ВЭБ, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Алексей Миллер и другие, а также журналистовы Маргарита Симоньян, Владимир Соловьёв и Константин Эрнст.

Также предлагаемые санкции предусматривают запрет на операции с российским госдолгом и некие меры против проекта «Северный поток - 2», прекращение трат на диалог по кибербезопасности. Кроме того, в прокте говорится о прекращении трат на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет частью РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против Владимира Путина стало бы запредельной мерой, которую можно сравнить с разрывом отношений двух стран.