Песков заявил об участии США в планировании провокации с британским Defender
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков полагает, что провокации, подобные инциденту с британским эсминцем Defender около берегов Крыма, планируются с участием США.
«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется всё-таки у «старших товарищей» — всё-таки за океаном», — заявил Песков.
В Москве уверены, что эсминец Defender стал инструментом США в «хорошо спланированной провокации», отмечает RT.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что эта провокация была комплексной и проводилась вместе с США.
Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН прокомментировал оценку ситуации с британским эсминцем, которую дал президент РФ на Прямой линии.
«По поводу провокаций, которые в последнее время станы НАТО допускают в отношении российских границ. Путин лишний раз привлёк внимание к тому, что победителей в глобальной войне не будет. И провокации в ходе международных военных учений недопустимы», - отметил политолог.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+25 142 / сут.
Умерли
138 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+15 484 / сут.
- Песков заявил об участии США в планировании провокации с британским Defender
- В Крыму после ливня сошел сель
- Жена Петра Мамонова опровергла данные о смерти музыканта
- На месте крушения самолета в Филиппинах обнаружили 29 погибших
- Жителей Центральной России предупредили о новой неделе жары
- СМИ: Вертолет разбился в КБР во время сельхозработ
- Москву включили в топ-3 городов Европы по числу объектов культурного наследия – Сергунина
- В России зафиксировали 25 142 новых факта COVID-19 за сутки
- В Госдуме указали на безграмотное сравнение российской армии с «Запорожцем»
- На Украине раскрыли первые подробности смерти мужчины после вакцинации Pfizer
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru