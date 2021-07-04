Песков заявил об участии США в планировании провокации с британским Defender

«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется всё-таки у «старших товарищей» — всё-таки за океаном», — заявил Песков.

В Москве уверены, что эсминец Defender стал инструментом США в «хорошо спланированной провокации», отмечает RT.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что эта провокация была комплексной и проводилась вместе с США.

Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН прокомментировал оценку ситуации с британским эсминцем, которую дал президент РФ на Прямой линии.

«По поводу провокаций, которые в последнее время станы НАТО допускают в отношении российских границ. Путин лишний раз привлёк внимание к тому, что победителей в глобальной войне не будет. И провокации в ходе международных военных учений недопустимы», - отметил политолог.

