Белый дом не стал комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море

Псаки переадресовала вопрос в военное ведомство США, отметив, что Вашингтон продолжает руководствоваться стремлением к построению более предсказуемых и стабильных отношений с Москвой.

Путин на прямой линии сообщил, что в провокации с эсминцем участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

По словам главы государства, провокация с эсминцем Defender у Крыма поставила мир на грань Третьей мировой войны.

Тем временем, спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО продолжит присутствовать в Черном море, а также укреплять сотрудничество с партнерами в данном регионе.

