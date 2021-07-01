Белый дом не стал комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать заявление российского лидера Владимира Путина об участии американского разведывательного самолета в инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море, сообщает РИА Новости.

Путин оценил ситуацию с британским эсминцем

Псаки переадресовала вопрос в военное ведомство США, отметив, что Вашингтон продолжает руководствоваться стремлением к построению более предсказуемых и стабильных отношений с Москвой.

Путин на прямой линии сообщил, что в провокации с эсминцем участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

По словам главы государства, провокация с эсминцем Defender у Крыма поставила мир на грань Третьей мировой войны.

Тем временем, спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО продолжит присутствовать в Черном море, а также укреплять сотрудничество с партнерами в данном регионе.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Черное МореСШАБелый Дом
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