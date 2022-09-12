Песков заявил об отсутствии перспектив по переговорам Путина и Зеленского

Отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи глав государств он отметил, что для этого отсутствуют какие-либо предпосылки.

«Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN отверг возможность ведения переговоров с Россией, пишут «Известия».