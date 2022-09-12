Песков заявил об отсутствии перспектив по переговорам Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят перспектив по переговорам Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи глав государств он отметил, что для этого отсутствуют какие-либо предпосылки.
«Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN отверг возможность ведения переговоров с Россией, пишут «Известия».
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