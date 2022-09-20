Песков заявил об отсутствии перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Россия в настоящее время не видит возможности дипломатически урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как отметил представитель Кремля, сейчас перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации «не просматриваются», пишет Ura.ru.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается как можно скорее завершить украинский конфликт. По словам политика, Украине следует «иметь такое же понимание», как у России, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДмитрий Песков
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