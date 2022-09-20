Песков заявил об отсутствии перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине
Россия в настоящее время не видит возможности дипломатически урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отметил представитель Кремля, сейчас перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации «не просматриваются», пишет Ura.ru.
Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается как можно скорее завершить украинский конфликт. По словам политика, Украине следует «иметь такое же понимание», как у России, отмечает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- В ДНР предложат провести для некоторых территорий электронное голосование на референдуме
- PepsiCo прекратила производство популярных газированных напитков в России
- «Газпром» остановит «Силу Сибири»
- Песков заявил об отсутствии перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине
- Медведев: Референдумы в Донбассе важны для восстановления исторической справедливости
- Умер звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов
- В МИД сообщили о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспортов на 10 лет
- Херсонские власти анонсировали заявление по референдуму
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 28 сентября
- СМИ: Винтовки «Сумрак» применяют для уничтожения высокоприоритетных целей на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru