Песков заявил об отсутствии перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Сильный ветер привел к падению в Москве порядка сотни деревьев Около 150 экскурсий проведут в Москве в рамках проекта «Открой#Моспром» Столичные службы обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальта Автобусами «Маршрута к долголетию» воспользовались уже более 3-х тысяч москвичей На окраине «Битцевского леса» в Зюзине создадут локальный рекреационный центр «Активный отдых»