Песков заявил об открытости Путина для диалога с президентом Франции

Президент России Владимир Путин всегда открыт для диалога с зарубежными коллегами, хотя на сегодня в планах не значатся какие-либо контакты с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил на встрече с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о возможной беседе на высшем уровне после телефонного разговора министров обороны России и Франции. Этот разговор состоялся в среду, 3 апреля. Сергей Шойгу пообщался с Себастьеном Лекорню впервые с октября 2022 года.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, что такое в нынешних условиях стамбульская мирная инициатива, возникшая весной 2022 года. Её Шойгу в разговоре с Лекорню обозначил в качестве основы для переговоров по Украине.

