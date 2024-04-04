Песков заявил об открытости Путина для диалога с президентом Франции
Президент России Владимир Путин всегда открыт для диалога с зарубежными коллегами, хотя на сегодня в планах не значатся какие-либо контакты с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил на встрече с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о возможной беседе на высшем уровне после телефонного разговора министров обороны России и Франции. Этот разговор состоялся в среду, 3 апреля. Сергей Шойгу пообщался с Себастьеном Лекорню впервые с октября 2022 года.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, что такое в нынешних условиях стамбульская мирная инициатива, возникшая весной 2022 года. Её Шойгу в разговоре с Лекорню обозначил в качестве основы для переговоров по Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru