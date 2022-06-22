Песков заявил об обсуждении вариантов ответа России на действия Литвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России рассматривают различные ответные меры на недружественные действия Литвы по Калининграду, сообщает РИА Новости.
По его словам, озвучивать обсуждаемые варианты ещё преждевременно.
«Меры готовятся. После того как мы внимательно всё взвесим, уже будем о чём-то говорить... для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, а не уложиться в какие-то сроки», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал жёсткий ответ России на действия Литвы по транзиту в Калининградскую область, сообщает RT.
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