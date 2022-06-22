Песков заявил об обсуждении вариантов ответа России на действия Литвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России рассматривают различные ответные меры на недружественные действия Литвы по Калининграду, сообщает РИА Новости.

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По его словам, озвучивать обсуждаемые варианты ещё преждевременно.

«Меры готовятся. После того как мы внимательно всё взвесим, уже будем о чём-то говорить... для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, а не уложиться в какие-то сроки», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал жёсткий ответ России на действия Литвы по транзиту в Калининградскую область, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКалининградЛитваДмитрий Песков
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