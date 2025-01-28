Песков заявил о заинтересованности России в поставках газа в Европу

Он назвал это «коммерцией», заявив, что российский газ гораздо более выгоден европейским покупателям в сравнении с американским сжиженным газом.

По словам Пескова, РФ знает, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления антиросийских санкций. Он также пообещал «внимательно отслеживать эту ситуацию».

У Будапешта есть возможности надавить на Украину, если выяснится, что она тормозит с перезапуском транзита газа из России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Еврокомиссия ведет переговоры с Киевом о возобновлении транзита российского газа в Европу.



