Песков заявил о заинтересованности России в поставках газа в Европу
Россия заинтересована в продолжении поставок своего газа в Европу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал это «коммерцией», заявив, что российский газ гораздо более выгоден европейским покупателям в сравнении с американским сжиженным газом.
По словам Пескова, РФ знает, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления антиросийских санкций. Он также пообещал «внимательно отслеживать эту ситуацию».
У Будапешта есть возможности надавить на Украину, если выяснится, что она тормозит с перезапуском транзита газа из России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Еврокомиссия ведет переговоры с Киевом о возобновлении транзита российского газа в Европу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru