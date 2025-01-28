Венгрия надавит на Украину, если она будет тянуть с перезапуском транзита газа
28 января 202505:02
У Будапешта есть возможности надавить на Украину, если выяснится, что она тормозит с перезапуском транзита газа из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, Еврокомиссия ведет переговоры с Киевом о возобновлении транзита российского газа в Европу.
ЕК дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны — члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: «М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры о продаже
- Венгрия надавит на Украину, если она будет тянуть с перезапуском транзита газа
- Макаревич объяснил отказ донатить ВСУ
- Дуда призвал демонтировать «Северные потоки»
- Журналист Карлсон: Взрывы на «Северных потоках» - атака США на Германию
- Госдума: Можно забрать всю сумму пенсионных накоплений
- Китайский аналог ChatGPT обрушил американский рынок ценных бумаг
- СМИ: Причиной смерти актера Янковского могло стать заболевание печени
- Маск предрек исчезновение Европы и Азии из-за снижения рождаемости
- СМИ: Пилоты при вылете из Стамбула сообщают о загадочном объекте в небе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru