Венгрия надавит на Украину, если она будет тянуть с перезапуском транзита газа

У Будапешта есть возможности надавить на Украину, если выяснится, что она тормозит с перезапуском транзита газа из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

Орбан назвал неприемлемым решение Украины прекратить транзит газа из РФ

По его словам, Еврокомиссия ведет переговоры с Киевом о возобновлении транзита российского газа в Европу.

ЕК дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны — члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазУкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры