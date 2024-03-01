По его словам, поддержка Украины Лондоном выражается в различных формах, а также не является ни для кого секретом. «То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», – указал пресс-секретарь президента России.

Ране стало известно, что в гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

