Песков заявил о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине

Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт вокруг Украины тем, что помогает Киеву собственными людьми и развединформацией, сообщил каналу RTVI официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, поддержка Украины Лондоном выражается в различных формах, а также не является ни для кого секретом. «То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», – указал пресс-секретарь президента России.

Ране стало известно, что в гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ВеликобританияУкраинаДмитрий Песков

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