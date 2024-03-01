Песков заявил о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине
Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт вокруг Украины тем, что помогает Киеву собственными людьми и развединформацией, сообщил каналу RTVI официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, поддержка Украины Лондоном выражается в различных формах, а также не является ни для кого секретом. «То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», – указал пресс-секретарь президента России.
Ране стало известно, что в гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru