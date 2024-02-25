Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов

Хан заявил о необходимости изъятия имущества попавших под санкции россиян на общую сумму $1,4 миллиарда. Продажа активов позволит получить средства на строительство более четырех тысяч недорогих домов.

«Это подразумевает предоставление доступного жилья некоторым украинцам, которые обосновались в Лондоне», - сообщил Хан.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал Запад быть смелее в поставках оружия Украине. Он поддержал конфискацию замороженных в США и Евросоюзе российских активов, отмечает «Радиоточка НСН».

