Песков заявил о присутствии на Украине советников НАТО
Информация о присутствии на Украине специалистов, имеющих прямое отношение к НАТО, давно была у российских спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля, Москва «самым внимательным образом» наблюдает за ситуацией.
«Вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация о том, что... люди, которые называют себя и советниками, и которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины», — подчеркнул Песков.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что «солдаты из НАТО уже на Украине», при этом министр не стал называть страны, отправившие своих военных, пишет RT.
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