Песков заявил о присутствии на Украине советников НАТО

Как отметил представитель Кремля, Москва «самым внимательным образом» наблюдает за ситуацией.

«Вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация о том, что... люди, которые называют себя и советниками, и которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что «солдаты из НАТО уже на Украине», при этом министр не стал называть страны, отправившие своих военных, пишет RT.

