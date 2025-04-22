Песков заявил о ньюансах в предложении Украины о прекращении ударов

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже объяснил, что следует «чётко дифференцировать», в каких ситуациях объект можно считать военной целью, а в каких нет.

«Если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная... есть нюансы, которые есть смысл обсудить», - указал представитель Кремля.

Песков также добавил, что сначала следует понять, готов ли Киев к прекращению ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее Путин заявил, что конгресс-центр Сумского университета, который является гражданским объектом, был атакован из-за того, что там проходило награждение «тех, кто совершил преступления в Курской области», сообщает RT.

