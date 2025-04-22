В Кремле призвали юридически расчистить препятствия для переговоров с Украиной
Шаги, чтобы расчистить юридически препятствия для переговоров Украины и России, следует предпринять при желании и «открытости» Киева. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что предложение о моратории на удары по объектам гражданской инфраструктуры необходимо обсудить в двустороннем порядке.
Песков ответил на вопрос, с кем с украинской стороны возможен такой диалог в условиях запрета Киева на переговоры с Москвой.
«При желании... при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов», - указал представитель Кремля.
Между тем президент США Дональд Трамп высказал мнение, что достижение договоренностей о прекращении огня на Украине движется к своей развязке, пишет RT.
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