Песков заявил о невозможности обмена территориями между РФ и Украиной
12 февраля 202513:38
Обмет территориями между Россией и Украиной невозможен, заявил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, враг будет уничтожен или изгнан с российской территории.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru