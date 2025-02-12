Песков заявил о невозможности обмена территориями между РФ и Украиной

Обмет территориями между Россией и Украиной невозможен, заявил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

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«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, враг будет уничтожен или изгнан с российской территории.

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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