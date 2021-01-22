Песков заявил о недопустимости призывов к участию в несогласованных акциях
В Кремле считают недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях, тем более привлечение в них молодых людей и детей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав всех соблюдать закон.
«Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. И поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения, которые предупреждают о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона», - сказал Песков на брифинге в пятницу.
Он добавил, что Кремль разделяет позицию ведомств, которые предупредили о возможных последствиях за призывы к участию в несогласованных публичных акциях и участие в них, передает RT.
Ранее МВД предупредило, что будет «незамедлительно реагировать на правонарушения» и «немедленно пресекаться». Нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.
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