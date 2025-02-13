Песков заявил о начале подготовки к формированию переговорной группы по Украине

Москва начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, начата», - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля пообещал предоставить информацию, когда президент Владимир Путин примет решение.

Ранее Песков заявил, что российский лидер в переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал тему признания Крыма и новых российских регионов.

