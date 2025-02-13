Песков: Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тему признания Крыма и новых регионов РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта тема вчера не поднималась», - заявил представитель Кремля.

Накануне Путин и Трамп провели телефонные переговоры, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Беседа продлилась около полутора часов. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине, ближневосточное урегулирование, двусторонние отношения и другие темы.

