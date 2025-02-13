Песков: Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов
13 февраля 202512:45
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тему признания Крыма и новых регионов РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта тема вчера не поднималась», - заявил представитель Кремля.
Накануне Путин и Трамп провели телефонные переговоры, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Беседа продлилась около полутора часов. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине, ближневосточное урегулирование, двусторонние отношения и другие темы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СНБО Украины ввел персональные санкции против Порошенко
- Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно заняться подготовкой встречи
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов
- Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии
- Казань выбрали культурной столицей исламского мира
- Слуцкий рассказал о ночном разговоре с конгрессменами США
- Четыре человека погибли при взрыве газа в торговом центре на Тайване
- Суд взыскал с холдинга «Мираторг» два миллиона по требованию Росприроднадзора
- Армия России освободила Водяное Второе в ДНР
- Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru