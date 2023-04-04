Песков заявил о контрмерах РФ на вступление Финляндии в НАТО
Присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу заставляет Россию принимать контрмеры с целью обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для представителей СМИ.
При этом он не стал раскрывать суть ответных мер. По словам пресс-секретаря президента, Минобороны своевременно проинформирует по этому вопросу. Единственно, Песков отметил, что контрмеры будут такими, которые Россия сочтёт «необходимыми», передает RT.
Одновременно Москва будет внимательно следить за процессом размещения инфраструктуры и вооружения НАТО на территории скандинавской страны, подчеркнул Песков. Он также охарактеризовал вступление Финляндии в НАТО как очередное обострение ситуации и «посягательство на безопасность РФ».
Финляндия сегодня официально станет новым членом НАТО. Также продолжается процесс принятия Швеции. Её заявка обсуждается с участием Турции, которая имеет претензии к Стокгольму. В то же время, ка отмечает НСН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается размещать войска на территории Финляндии без соответствующего запроса.
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