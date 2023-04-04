В НАТО назвали условие размещения войск в Финляндии
4 апреля 202312:39
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается размещать войска на территории Финляндии без соответствующего запроса. Его слова приводит ТАСС.
«Это будет финское решение. В Финляндии не будет никаких войск НАТО без согласия финской стороны», - сказал Столтенберг.
Он также добавил, что страна сделает альянс лучше благодаря развитую военной промышленности и высокопрофессиональной армии.
Ранее Йенс Столтенберг заявил о возможном повторении в Восточной Азии украинского сценария, сообщает «Радиоточка НСН».
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4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru