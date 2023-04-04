В НАТО назвали условие размещения войск в Финляндии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается размещать войска на территории Финляндии без соответствующего запроса. Его слова приводит ТАСС.

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«Это будет финское решение. В Финляндии не будет никаких войск НАТО без согласия финской стороны», - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что страна сделает альянс лучше благодаря развитую военной промышленности и высокопрофессиональной армии.

Ранее Йенс Столтенберг заявил о возможном повторении в Восточной Азии украинского сценария, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФинляндияНАТО

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