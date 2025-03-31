Стармер и Трамп договорились о давлении на Путина
31 марта 202511:59
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп договорились о давлении на российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении британского правительства.
«Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — отметили в Лондоне.
Ранее Стармер и Трамп провели телефонные переговоры. Премьер Британии рассказал американскому лидеру об обсуждениях на встрече «коалиции желающих» по Украине, состоявшейся в Париже, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru