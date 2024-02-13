Боррель: Евросоюз и Армения начнут переговоры по либерализации визового режима
13 февраля 202418:24
Евросоюз и Армения планируют провести переговоры по либерализации визового режима, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы обсудили возможности для начала диалога по либерализации визовых отношений. Я принял к сведению позитивный настрой Армении и призываю ее продолжить реформы для достижения прогресса в этой сфере», - сказал Боррель в ходе переговоров с министром иностранных дел республики Араратом Мирзояном.
Дипломаты также договорились подготовить «амбициозную повестку» партнерства Евросоюза и Армении.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на сохранение отношений с Ереваном на фоне вступления Армении в МУС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru