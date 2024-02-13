Боррель: Евросоюз и Армения начнут переговоры по либерализации визового режима

«Мы обсудили возможности для начала диалога по либерализации визовых отношений. Я принял к сведению позитивный настрой Армении и призываю ее продолжить реформы для достижения прогресса в этой сфере», - сказал Боррель в ходе переговоров с министром иностранных дел республики Араратом Мирзояном.

Дипломаты также договорились подготовить «амбициозную повестку» партнерства Евросоюза и Армении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на сохранение отношений с Ереваном на фоне вступления Армении в МУС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

