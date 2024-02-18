Пашинян: РФ не является союзником Армении по вопросу Украины

По словам политика, Армения не является союзником Москвы по вопросу Украины. С таким заявлением Пашинян выступил на конференции по безопасности в Мюнхене.

Ранее премьер-министр Армении усомнился в необходимости российской военной базы на территории республики. Позже он заявил, что Ереван ничего не аннулировал в отношениях с Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия считает Армению дружественной страной и намерена развивать с ней союзнические отношения, передает «Радиоточка НСН».

