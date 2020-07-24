Песков заявил о «дебоширах и псведоопозиционерах» в Хабаровске
В Кремле не считают, что продолжающиеся в Хабаровском крае стихийные митинги организованы из-за рубежа, но вместе с тем ясно, что со временем к акциям присоединились и подобные элементы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА ФАН.
Новые акции становятся питательной почвой, для разных, как выразился представитель Кремля, «квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов», которые этим «кормятся» и прилетели в Хабаровск.
Песков подчеркнул, что власти не допустят раскачивания ситуации извне.
Стихийные акции протеста продолжаются в Хабаровском крае уже две недели. Их участники выступают против арест экс-главы региона Сергея Фургала, а также против назначения врио губернатора Михаила Дегтярёва. Сам Дегтярёв накануне заявил, что ситуацию «подогревают» в том числе иностранцы, приехавшие в регион. Он отметил, что у правоохранительных органов уже есть соответствующая информация.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
801 тыс.+5 811 / сут.
Умерли
13 046+154 / сут.
Выздоровели
589 тыс.+8 444 / сут.
- Совет Федерации приравнял отчуждение территорий к экстремизму
- Песков заявил о «дебоширах и псведоопозиционерах» в Хабаровске
- В Кремле объяснили присвоение Кадырову звания генерал-майора
- Жириновский выдвинет Дегтярёва в президенты в 2030 году
- Голосование на выборах в сентябре продлится три дня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru