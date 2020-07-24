Песков заявил о «дебоширах и псведоопозиционерах» в Хабаровске

В Кремле не считают, что продолжающиеся в Хабаровском крае стихийные митинги организованы из-за рубежа, но вместе с тем ясно, что со временем к акциям присоединились и подобные элементы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА ФАН.

Новые акции становятся питательной почвой, для разных, как выразился представитель Кремля, «квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов», которые этим «кормятся» и прилетели в Хабаровск.

Песков подчеркнул, что власти не допустят раскачивания ситуации извне.