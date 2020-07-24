Песков заявил о «дебоширах и псведоопозиционерах» в Хабаровске

В Кремле не считают, что продолжающиеся в Хабаровском крае стихийные митинги организованы из-за рубежа, но вместе с тем ясно, что со временем к акциям присоединились и подобные элементы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА ФАН.

Новые акции становятся питательной почвой, для разных, как выразился представитель Кремля, «квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов», которые этим «кормятся» и прилетели в Хабаровск.

Песков подчеркнул, что власти не допустят раскачивания ситуации извне.

Дегтярёв предупредил о провокациях на митингах в Хабаровске

Стихийные акции протеста продолжаются в Хабаровском крае уже две недели. Их участники выступают против арест экс-главы региона Сергея Фургала, а также против назначения врио губернатора Михаила Дегтярёва. Сам Дегтярёв накануне заявил, что ситуацию «подогревают» в том числе иностранцы, приехавшие в регион. Он отметил, что у правоохранительных органов уже есть соответствующая информация.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Хабаровский КрайМихаил ДегтяревДмитрий Песков
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