Генсек ООН заявил о легитимности власти Зеленского на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Владимир Зеленский и его правительство остаются законной властью на Украине. Его слова приводит пресс-служба организации.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе поездки в Мурманск предложил рассмотреть возможность введения на Украине временной администрации под эгидой ООН, США, европейских стран и партнеров Москвы.
Он отметил, что нынешнее руководство в Киеве утратило легитимность, и возник вопрос, с кем именно вести переговоры о мирном урегулировании.
Путин неоднократно ставил под сомнение легитимность Зеленского, чей пятилетний срок полномочий истек 20 мая 2024 года. Согласно Конституции Украины, выборы президента не могут проводиться во время действия военного положения, которое регулярно продлевается на фоне боевых действий. В январе российский лидер заявлял, что возможное мирное соглашение с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский ранее запретил переговоры с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru