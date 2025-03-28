Генсек ООН заявил о легитимности власти Зеленского на Украине

Он отметил, что нынешнее руководство в Киеве утратило легитимность, и возник вопрос, с кем именно вести переговоры о мирном урегулировании.

Путин неоднократно ставил под сомнение легитимность Зеленского, чей пятилетний срок полномочий истек 20 мая 2024 года. Согласно Конституции Украины, выборы президента не могут проводиться во время действия военного положения, которое регулярно продлевается на фоне боевых действий. В январе российский лидер заявлял, что возможное мирное соглашение с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский ранее запретил переговоры с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

