Песков заявил, что военно-морские базы Украины создадут нестабильность в Черноморском регионе
Намерение Украины создать две военно-морские базы для защиты Черноморского региона может негативно сказаться на стабильности в этом регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Потенциально такая опасность существует», - считает представитель Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня, что Украина начинает строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона, передает RT.
Украинский президент во вторник выступил с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины. В нем он также сообщил, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории страны. Зеленский также пообещал, что в будущем году он будет не меньшим, назвав цифру в более 117 млрд гривен ( более 4 млрд долларов по текущему курсу).
Бывший главком Черноморского флота РФ Игорь Касатонов в эфире НСН ранее опроверг возможность военного конфликта России и Украины на море. Он прокомментировал заявление командующего ВМС Украины, контр-адмирала Алексея Неижпапы о том, что украинский флот ведет подготовку на случай полномасштабного военного конфликта с Россией.
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