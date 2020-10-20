Песков заявил, что военно-морские базы Украины создадут нестабильность в Черноморском регионе

«Потенциально такая опасность существует», - считает представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня, что Украина начинает строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона, передает RT.

Украинский президент во вторник выступил с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины. В нем он также сообщил, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории страны. Зеленский также пообещал, что в будущем году он будет не меньшим, назвав цифру в более 117 млрд гривен ( более 4 млрд долларов по текущему курсу).

Бывший главком Черноморского флота РФ Игорь Касатонов в эфире НСН ранее опроверг возможность военного конфликта России и Украины на море. Он прокомментировал заявление командующего ВМС Украины, контр-адмирала Алексея Неижпапы о том, что украинский флот ведет подготовку на случай полномасштабного военного конфликта с Россией.

