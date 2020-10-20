Украина объявила о строительстве двух военных-морских баз
Украина объявила о начале строительства двух государственных военно-морских баз, которые призваны защищать черноморский регион. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Он заявил, что не позволит сократить финансирование украинской армии в бюджете 2021 года, передает ТАСС.
В ходе выступления в Верховной раде с ежегодным посланием к депутатам украинский лидер сообщил, что в нынешнем году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. По его словам, в следующем году он будет не меньшим - более 117 млрд гривен ($4,12 млрд по текущему курсу).
В апреле директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман, которое производит ракетное топливо для армии, пожаловался изданию «Цензор.нет» на то, что власти Украины не выделяют заводу финансирование. Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН объяснил причины заявления Шимана.
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