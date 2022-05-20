Песков заявил, что в возобновлении «нормандского формата» нет смысла

По его словам, минские договоренности больше не существуют, поэтому нет смысла и в возобновлении «нормандского формата».

«Поскольку минские договоренности больше не существуют и они больше невозможны, поэтому вопрос — для чего?» — заключил представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что печальный опыт «нормандского формата» переговоров показал свою неэффективность, и Россия не планирует привлекать к переговорам по Украине третьи страны.