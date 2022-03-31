Песков заявил, что в США не понимают механизм работы Кремля

«Они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Песков также отметил, что такое «полное непонимание» приводит к ошибочным решениям, которые «имеют очень плохие последствия».

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал действия России на Украине, но отметил, что не считает россиян врагами. Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Украина давно согласилась бы с нейтральным статусом и могла договориться о мире с Россией, если бы не влияние США.

