Песков заявил, что в США не понимают механизм работы Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления из Соединенных Штатов о том, что Владимиру Путину не обо всем докладывают, отметив, что в американских военном и международном ведомствах не обладают информацией о происходящем в Кремле.

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«Они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Песков также отметил, что такое «полное непонимание» приводит к ошибочным решениям, которые «имеют очень плохие последствия».

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал действия России на Украине, но отметил, что не считает россиян врагами. Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Украина давно согласилась бы с нейтральным статусом и могла договориться о мире с Россией, если бы не влияние США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСШАРоссия
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