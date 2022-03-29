СМИ: союзники отвернулись от Байдена после слов о Путине
Слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина во время его выступления в Варшаве 26 марта вызвали резкое недовольство ближайших партнеров Вашингтона, пишет обозреватель Bloomberg Тони Чучка.
По словам журналиста, многим западным политикам не понравились недипломатичные высказывания Байдена. Союзники предостерегли главу Белого дома от разжигания потенциально опасной конфронтации с Москвой.
Чучка отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Соединенного Королевства постарались дистанцироваться от его шокирующей речи.
Сам Байден заявил, что не отказывается от своих высказываний в адрес российского президента Владимира Путина. Американский лидер подчеркнул, что выражает свои эмоции, но не политизирует их.
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