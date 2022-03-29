СМИ: союзники отвернулись от Байдена после слов о Путине

Слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина во время его выступления в Варшаве 26 марта вызвали резкое недовольство ближайших партнеров Вашингтона, пишет обозреватель Bloomberg Тони Чучка.

Госдеп объяснил «эмоциями» ругательства Байдена против Путина

По словам журналиста, многим западным политикам не понравились недипломатичные высказывания Байдена. Союзники предостерегли главу Белого дома от разжигания потенциально опасной конфронтации с Москвой.

Чучка отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Соединенного Королевства постарались дистанцироваться от его шокирующей речи.

Сам Байден заявил, что не отказывается от своих высказываний в адрес российского президента Владимира Путина. Американский лидер подчеркнул, что выражает свои эмоции, но не политизирует их.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль МакронВладимир ПутинПрезидент СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры