Песков заявил, что в России армян живет больше, чем в самой Армении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России армян живет больше, чем в самой Армении.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, что армяне являются «россиянами, которых в РФ любят».

«И им здесь хорошо. И мы их любим, и они нас любят. И мы так жили веками, будем жить веками. И поэтому мы также высоко ценим наш высокий характер отношений с Арменией», - отметил Песков.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что народ Армении тоже захочет разобраться в разворачивающейся ситуации, чтобы не допустить негативных последствий для граждан своей страны.

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ФОТО: РИА Новости
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