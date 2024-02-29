Спикер парламента Армении объявил о желании Еревана вступить в Евросоюз
Армения готова взять курс на евроинтеграцию. Как сообщает NEWS.ru, такое заявление сделал спикер армянского парламента Ален Симонян.
По его словам, республика намерена двигаться в направлении, которое обеспечит ей «наибольшую безопасность».
«Сегодня демократия, быть демократической страной — это самая большая система безопасности», — указал Симонян.
Парламентарий добавил, что в Армении «гораздо более высокий уровень демократии», чем у многих членов Евросоюза, о чём говорят в том числе партнёры Еревана из ЕС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заморозка участия республики в ОДКБ означает отсутствие постпреда страны, а также неучастие в мероприятиях на высоком и высшем уровнях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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