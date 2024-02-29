Спикер парламента Армении объявил о желании Еревана вступить в Евросоюз

По его словам, республика намерена двигаться в направлении, которое обеспечит ей «наибольшую безопасность».

«Сегодня демократия, быть демократической страной — это самая большая система безопасности», — указал Симонян.

Парламентарий добавил, что в Армении «гораздо более высокий уровень демократии», чем у многих членов Евросоюза, о чём говорят в том числе партнёры Еревана из ЕС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заморозка участия республики в ОДКБ означает отсутствие постпреда страны, а также неучастие в мероприятиях на высоком и высшем уровнях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

