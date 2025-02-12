Песков анонсировал возвращение в РФ заключенного в США россиянина

Гражданин России, который находится в заключении в США, будет возвращен в Россию по итогам контактов с Вашингтоном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Первый шаг»: Как освобождение Фогеля повлияет на переговоры Путина и Трампа

Его имя пресс-секретарь президента не назвал, подчеркнул, что оно станет известно, когда россиянин прибудет на Родину.

По словам пресс-секретаря президента РФ, освобождение американца Марка Фогеля, отбывающего срок по делу о контрабанде наркотиков, и одного из граждан России стало результатом интенсификации контактов ведомств двух стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень признателен президенту РФ Владимиру Путину за освобождение осужденного в России американца, назвав договоренность об этом «очень справедливой и разумной». В свою очередь депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина, которая в 2019 году была освобождена из американской тюрьмы, заявила НСН, что обмен заключенными с Россией – это лучшее подтверждение тому, что Трамп регулярно заявляет об отношениях с Москвой и переговорах по Украине.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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