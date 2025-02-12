Песков анонсировал возвращение в РФ заключенного в США россиянина
Гражданин России, который находится в заключении в США, будет возвращен в Россию по итогам контактов с Вашингтоном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Его имя пресс-секретарь президента не назвал, подчеркнул, что оно станет известно, когда россиянин прибудет на Родину.
По словам пресс-секретаря президента РФ, освобождение американца Марка Фогеля, отбывающего срок по делу о контрабанде наркотиков, и одного из граждан России стало результатом интенсификации контактов ведомств двух стран.
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень признателен президенту РФ Владимиру Путину за освобождение осужденного в России американца, назвав договоренность об этом «очень справедливой и разумной». В свою очередь депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина, которая в 2019 году была освобождена из американской тюрьмы, заявила НСН, что обмен заключенными с Россией – это лучшее подтверждение тому, что Трамп регулярно заявляет об отношениях с Москвой и переговорах по Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru