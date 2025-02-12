«Хороший знак!»: Бутина об освобождении Фогеля и переговорах по Украине
Мария Бутина заявила НСН, что речи об обмене «всех на всех» с США не идет, так как это будет несимметрично.
Обмен заключенными с Россией – это лучшее подтверждение тому, что Трамп регулярно заявляет об отношениях с Москвой и переговорах по Украине, заявила НСН депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина, которая в 2019 году была освобождена из американской тюрьмы.
Белый дом ранее сообщил, что Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывающего срок по делу о контрабанде наркотиков. Трамп заявил, что очень признателен Владимиру Путину за помилование осужденного в России американца, назвав договоренность об этом «очень справедливой и разумной». По его словам, за освобождение Фогеля Россия попросила «немного». Бутина назвала это хорошим знаком.
«Обмен заключенными – это всегда хороший знак и хороший шаг со стороны двух стран. Безусловно, это может улучшить двусторонние отношения и как-то отразиться на ходе переговоров с Украиной. Это говорит о том, что существует диалог, что страны готовы находить точки соприкосновения. Это лучшее подтверждение тому, что Трамп говорит регулярно, но время покажет», - отметила она.
При этом Бутина объяснила, почему обмен «всех на всех» остается маловероятным.
«Я не знаю, кого взамен попросила Россия. Но я понимаю, что речи об обмене «всех на всех» не идет. Это будет несимметрично, потому что, к сожалению, американцы подходят к заключенным политически. У нас там не так мало людей, которые заключены без оснований, осуждены без вины. А американцы в России все осуждены за дело. Мы, конечно, будем приветствовать инициативу «всех на всех», если она будет, но я в нее не верю», - подчеркнула Бутина.
Она также оценила дальнейшие перспективы обмена заключенными при Трампе.
«При Байдене тоже успехи нашей дипломатии привели к тому, что на самой низкой точки наших взаимоотношений нам удалось совершить один из самых больших обменов в истории. В прошлом году наши сотрудники спецслужб вернулись домой. Сейчас Трамп зарабатывает себе очки подобными яркими действиями, процесс идет быстрее. Хочется верить, что так будет и в будущем. У нас, например, в США находится Александр Винник, который уже отбывал наказание в Греции, во Франции, теперь в США. Мы очень надеемся на его скорейшее возращение», - заключила собеседница НСН.
Последний «исторический» обмен заключенными между Россией и США состоялся в августе прошлого года. Тогда Москва освободила 16 человек, среди которых иноагенты и экстремисты. Домой вернулись десять россиян. Это арестованный в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы (и двое их несовершеннолетних детей), осужденный в Германии за убийство Вадим Красиков, а также Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, осужденные за кибермошенничество в США сын депутата Роман Селезнев и Владислав Клюшин.
Что касается Александра Винника, 25 июля 2017 года его арестовали по запросу Вашингтона, когда он отдыхал в Греции. Обвинение в США ему было предъявлено в отмывании денег в размере 4 миллиардов долларов через криптобиржу BTC-Е, передает «Радиоточка НСН».
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