Песков заявил, что Украина много раз словесно покушалась на Путина

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете The Sun в ответ на вопрос о шансе «убить Путина» ответил, что «Украина имеет право защищать свою землю».

В беседе с Павлом Зарубиным, опубликованной в Telegram-канале журналиста, представитель Кремля указал, что угрозы в адрес российского лидера звучали в Киеве «на самых разных уровнях».

«Мы прекрасно себе отдаем в этом отчёт. Ничего у них не получится», — заключил Песков.

Ранее представитель Кремля выразил надежду, что Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».