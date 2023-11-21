Песков заявил, что Украина много раз словесно покушалась на Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из Украины много раз словесно покушались на Владимира Путина.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете The Sun в ответ на вопрос о шансе «убить Путина» ответил, что «Украина имеет право защищать свою землю».
В беседе с Павлом Зарубиным, опубликованной в Telegram-канале журналиста, представитель Кремля указал, что угрозы в адрес российского лидера звучали в Киеве «на самых разных уровнях».
«Мы прекрасно себе отдаем в этом отчёт. Ничего у них не получится», — заключил Песков.
Ранее представитель Кремля выразил надежду, что Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru