Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили на принудительное лечение

Фигурант уголовного дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьёва Василий Стрижаков страдает бредовым шизофреноподобным расстройством, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что психолого-психиатрические экспертизы также выявили у 43-летнего жителя Москвы синдром зависимости от стимуляторов.

В этой связи Второй Западный окружной военный суд принял решение освободить Стрижакова от уголовной ответственности, направив его «на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением».

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что лица, осуществлявшие приготовление к убийству Соловьёва, планировали подорвать его автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: псих
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