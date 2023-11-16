Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили на принудительное лечение
Фигурант уголовного дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьёва Василий Стрижаков страдает бредовым шизофреноподобным расстройством, сообщает ТАСС.
Отмечается, что психолого-психиатрические экспертизы также выявили у 43-летнего жителя Москвы синдром зависимости от стимуляторов.
В этой связи Второй Западный окружной военный суд принял решение освободить Стрижакова от уголовной ответственности, направив его «на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением».
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что лица, осуществлявшие приготовление к убийству Соловьёва, планировали подорвать его автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru